2019/06/02 | 22:30

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مكتب عبد المهدي: فتح المنطقة الخضراء بالكامل في اول ايام العيد

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي ان

فتح المنطقة الخضراء بالكامل سيكون في أول ايام عيد الفطر

المبارك.

واكد الفريق البياتي المضي بخطة فتح الشوارع المغلقة في العاصمة

بغداد ورفع جميع الحواجز الكونكريتية

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