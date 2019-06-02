2019/06/02 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعلم الضغط الذي تتعرض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا تسلم الحكومة النرويجية 5 من أطفال داعش ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا تسلم الحكومة النرويجية 5 من أطفال داعش ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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