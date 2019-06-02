الكعبي يطالب مجلس بغداد بتحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية ومتابعة ساعات تجهيز الكهرباء

2019/06/02 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاحد، مجلس محافظة بغداد واعضاء لجنة الطاقة في الحكومة المحلية بتحديد سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية ومتابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في مختلف المناطق

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