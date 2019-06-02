2019/06/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم دكتور محمد سعيد كان ينظر إلى والده بشغف وهو يُلقم الآلة البخارية بالفحم في المنجم، فاهتم بأمرها وبات يحلم بها، ثم سعى ليكون مساعداً لميكانيكي الآلة البخارية، وفي يوم من الأيام تعطلت الآلة البخارية عن العمل، وبذل ميكانيكيو تلك الآلة كل جهدهم لإصلاحها دون طائل، فأقبل الفتى يقنع رب عمله …

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