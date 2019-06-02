2019/06/02 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب الصريفي لـ"الصباح": إن "اللجنة بصدد فتح كل ملفات الفساد والتجاوز على المال العام خلال المرحلة الماضية"، مبيناً ان "لدى اللجنة ملفا خاصا بإهدار ترليون دينار عراقي في لجنة اغاثة النازحين التي كان يرأسها أحد كبار السياسيين عام 2014".

وبين الصريفي، ان "اللجنة لا يهمها ان تكون تلك الملفات تمس سياسيين او غيرهم وما يعنيها فقط ان هذا الملف فيه تجاوز على المال العام من عدمه"، مؤكداً "تقديم طلب الى وزير الهجرة والمهجرين لتزويد اللجنة بجميع الاولويات الخاصة بعمل اللجان الخاصة بالنازحين الممتد بين عامي 2015 ـ 2018".

وضرب الصريفي مثلا باحد تجاوزات هذه اللجنة "بمنحها مبالغ نقدية الى قائممقام احد الاقضية لتسليمها الى المواطنين المتضررين هناك، فما كان منه الا ان وزع جزءا قليلا من تلك المبالغ واحتفظ بالباقي وهرب به خارج العراق"، منوهاً بان "اعضاء اللجنة ناقشوا هذا الامر في ما بينهم لفتح هذا الملف بشكل علني ومن دون مجاملة لأي احد"، وأكد ان "اللجنة لا تريد فتح جميع الملفات القديمة وتترك حالات الفساد الجديدة، وانما ترغب بالحفاظ على المال العام خلال المرحلة المقبلة والتحقيق بالحالات السابقة".

من جانبه قال عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي: ان "اللجنة بصدد اجراء تحقيق شامل وكامل بالمبالغ التي منحت للجنة اغاثة النازحين ابان الحكومة السابقة".

وأعرب الفتلاوي لـ"الصباح" عن "أسفه لاستغلال هذه الحالة الانسانية من اجل التربح بالمال العام وهدر الكثير من الاموال من دون النهوض بواقع النازحين خطوة واحدة للأمام، بل أن الهدف كان واضحاً وهو استغلال أكبر كمية من الاموال مقابل تقديم اقل خدمات الى هذه الفئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار بزعم {إغاثة النازحين}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار بزعم {إغاثة النازحين}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).