2019/06/02 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة.

لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار أمس السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: مستعدون للمباحثات مع إيران دون شروط مسبقة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: مستعدون للمباحثات مع إيران دون شروط مسبقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).