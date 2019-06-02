مركز الفلك الدولي: لا يمكن رؤية هلال العيد بجميع الوسائل الممكنة الاثنين

2019/06/02 | 22:39

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بغداد اليوم - متابعة

كشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، الأحد (2 حزيران 2019)، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوا...





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