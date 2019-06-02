بالوثائق.. المالية تصرف عيدية كبيرة لمسؤوليها

2019/06/02 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صرفت وزارة المالية، مكافأة كبيرة لمسؤوليها وموظفيها بمناسبة عيد الفطر (عيدية).وخصصت المالية 500 الف دينار للمداء العامين و300 الف للموظفين الدائميين و200 الف دينار لموظفي العقود.يذكر ان الحكومة قد قررت قبل يومين منح العيدية لجميع الموظفين وبحسب صلاحيات الوزارات بمناسبة حلول عيد الفطر، لحاملي الشهادة الجامعية وما فوق وقيمتها 100 […]

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