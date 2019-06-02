بالصور.. الشيخ الامين يزور ايتام

2019/06/02 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي أيتام (مؤسسة البيت العراقي للإبداع) في بغداد بإدارة الناشط هشام الذهبي.

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