الكعبي يشدد على اتخاذ عقوبات رادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين للسعر المحدد وساعات التجهيز

2019/06/02 | 22:43

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طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاحد، مجلس محافظة بغداد واعضاء لجنة الطاقة في الحكومة المحلية بتحديد سعر الأمبير للمولدات

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