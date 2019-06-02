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الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما


الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما
2019/06/02 | 22:45
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