الاصلاح والإعمار: بعد تعطيل الحوارات خلال رمضان حراك لحسم الوزارات الشاغرة بعد العيد

2019/06/02 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المساءلة والعدالة تنهي تدقيق اسماء مرشحي الدفاع بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، استكمال هيئة المساءلة والعدالة تدقيق أسماء مرشحي وزارة الدفاع، لافتاً إلى ارسال الاسماء لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بغية تقديمها للتصويت، فيما تحدث عن عودة الحوارات بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة بعد عيد الفطر مباشرة.وقال النائب عن ...

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