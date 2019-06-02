ايران خيرت (برهم صالح..بمكة) بين مصير (صالح اليمن، قتلا حوثيا) (الحلبوسي المهدد حشدويا)

2019/06/02 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

موقف (برهم صالح)..



بمؤتمر مكة..



الذي رفض وضع النقاط على الحروف الذي وضعته وثيقة بيان مكة الختامي..



رغم ان (برهم صالح) موقفه (كان النئي بالعراق عن الصراع) ..



وخالفه بذلك (مليشيات الحشد التي جهرت مليشيات منها بالتهديد بجر الصراع لداخل العراق لصالح ايران باي مواجهة عسكرية بين امريكا..



وايران)..



(فدول الخليج لا تهدد بجر الصراع لداخل العراق باي صراع بينها وبين ايران، بل من يهدد بذلك هي ايران عبر مليشياتها داخل العراق)..



فالاولى ان تندد يا صالح ..بايران ومليشياتها لا بالبيان الختامي لدول الخليج الذي وضع النقاط على الحروف..



وكان البيان الختامي لمؤتمر مكة..



واضحا ضد (الارهاب والتكفير والمليشيات الاجرامية)..

فبرهم صالح تم تخييره بين اثنين..



(مصير الرئيس علي عبد الله صالح الذي قتلته مليشيات “حزب الله- الحوثي”)..



لمجرد رفضه الهيمنة الايرانية..



رغم ان صالح شيعي زيدي ..



ولكن كفى بانه ( اي علي عبد الله صالح -عربي شيعي) هو يقع بباب (الشك والتصفية)..



اذ اما خرج منه اي بادرة رفض للهيمنة الايرانية، كالشيخ خزعل المحمرة الذي اغتالته ايران لمطالبته باستقلال الاحواز..

وتم تخيره ايضا بان يكون مصيره (كمصير الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي..



الذي كشف مكتبه عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل حزب الله الموالي لايران بالعراق..



لمجرد راي طرحه الحلبوسي مخالف لايران..



ومطالب بتجنيب العراق الصراعات الاقليمية والدولية)..

واذا ما علمنا بان (برهم صالح)..



ككوردي يختلف قوميا عن ايران الفارسية..



وكونه سنيا يختلف عن ايران المحسوبة شيعيا..



وكونه دعم استقلال كوردستان العراق، وبالتالي يدعم استقلال اكراد ايران من الاحتلال الايراني ايضا..



وتبنى موقف رافض لجر العراق للصراعات الاقليمية، ورفض جعل العراق ساحة لتصفية حسابات دولية واقليمية لصالح اي جهة ضد جهة اخرى..

كل ذلك يؤكد كان المفروض ان يدعم برهم صالح البيان الختامي لمؤتمر مكة..



ولكن كونه (مرسالا ايرانيا)..



حيث كشفت وكالة سانا ايرانية بان (صالح ارسل رسائل الى الامارات والسعودية والبحرين، وكف ذلك سفير العراق لدى ايران)..



مجرد ساعي بريد..



بعد ان رفضت ايران اصلا اي وساطة بينها وبين امريكا..



(فكيف نتوقع من ساعي بريد ان يتبنى موقف محايد للعراق) ..



بصورة جدية؟

ونسال دول الخليج: انتم تجدون العذر (للشعب الاحوازي- الشيعي العربي)..



القاطنين بالاحواز المهيمن عليها ايرانيا..



كونهم محتلين من قبل ايران، ولكن سؤال (لماذا لا تجدون العذر للشيعة العرب خاصة وللعراق عامة) الخاضع للهيمنة الايرانية ولعشرات المليشيات المسلحة الدموية المرتزقة الموالية لايران، ولاحزاب عميلة انشائتها ايران في كثير منها باراضيها وارسلتها للعراق لتحكم بالنيابة عنها..

ونشير بان (البيان الختامي) لمؤتمر مكة..



الذي حصل بالسعودية..



كان ضد التكفير والمليشيات والارهاب:

1.



السعودية تضم (6) ملايين مواطن اجنبي يعملون بالسعودية وشركاتها..



من مختلف الاديان والقوميات والمذهب يقيمون فيها بكل حرية،ـ ولا يتم خطفهم ولا قتلهم، عكس ما يجري بالعراق وبوسطه وجنوبه خاصة حيث يتم خطف الاجانب ومطالبة اهاليها بفدية تذهب لجيوب مليشيات تابعة للحشد ومنها لايران، وهذ ما لا يخفى على احد..

2.



يوجد بالسعودية ملايين الشيعة الجعفرية والاسماعيلية يعيشون بامان ولديهم حسينياتهم، ولا يتم قتلهم او ذبحهم..



وتقوم السعودية باعدام كل من يقوم بعمليات ارهابية بالسعودية ومنها ضد كل من يستهدف الطائفة الشيعية..



في وقت يتم منع حتى بناء الحسينيات بمصر والاردن..



ولا نجد الاعلام المحسوب شيعيا الموالي لايران يهاجم مصر والاردن، بل تمنح القاهرة وعمان نفط مخفض وافضليات بالعراق اقتصاديا وسياسيا وديمغرافيا على حساب العراق واهله..

3.



ملك السعودية يطرح نفسه (خادم الحرمين الشريفين) اي لا يطرح نفسه (حاكم واجب الطاعة لخارج الحدود) عكس ايران التي تطرح عبر نظام البدعة ولاية الفقيه الحاكم بطهران..



(الخامنئي بولي امر المسلمين واجب الطاعة) ولا نعلم من نصبه ان يكون ولي امر المسلمين اصلا..



وهو فرعون ايران حسب وصف اية الله حسين الشيرازي له.

4.



من يطالب من السعودية وال سعود ان يلغون التكفير لاديان وغيرها، عليهم قبلها (ان يطالبون من علماء المسلمين ومنهم الشيعة بان يزيلون الايات القرانية التي تكفر المسيحيين واليهود، والمنافقين، وان يلغون الايات التي تدعو للقتال..



ونحيلكم لخطب (صباح شبر) وكيل المرجعية الذي يحلل قتل المسيحيين واليهود وتارك الصلاة والملحدين ..



الخ..



ويبيح شرب بول البعير ..



ولكم باليوتيوب والبحث فيه عن خطب (صباح شبر) عبرة يا شيعة لتعرفون اين علتكم..



بل الاخطر بان (صباح شبر – السيد المعمم) (يظلل الناس حتى المتدنين الشيعة..



لمجرد راي لديهم لا يتوافق مع الخميني والصدر..



ويعتبر هؤلاء الشيعة خارج المذهب و الطريقة)..



..



(فهل يستطيع من يهاجم السعودية ان يطلب من امثال صباح شبر المحسوبين زورا شيعيا ان يكفون السنتهم ..



ولا يزرعون الفتن..



)..

5.



البعض يطالب من السعودية ان تلغي (تكفير الشيعة والمتصوفة والاشاعرة) عجيب غريب؟؟ باي منطقة يطالب هؤلاء بذلك؟؟ ويدعون بان (التكفير مرتبط بالوهابية) ولا نعلم كيف ؟؟ ولو كان كذلك (لماذا اذن المدرسة الوهابية بالسعودية وال سعود) لا تقوم بقتل الشيعة الاسماعيلية والجعفرية واهل السنة من غير الحنبلية..



داخل السعودية ؟؟ بل نجد العكس..



يعيشون بالسعودية بسلام ويتمتعون بالخدمات المحروم منها الشيعة العرب بمنطقة العراق واليمن وايران وسوريا ولبنان بظل حكومات محسوبة زورا شيعيا الموالية لايران ونظامها العفن..

6.





ونقول لبرهم صالح..



(تجنيب العراق الصراعات الخارجية داخليا)..



يكون عبر:

1.



معرفة من هي الجهات الداخلية بالعراق ..



التي تهدد بجر الصراع الاقليمي لداخل العراق..



وتفعيل قانون الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية ضد الافراد والاحزاب والفصائل المسلحة بالعراق..



التي تجهر بولاءها لايران ومبايعتها للنظام الحاكم بايران “نظام ولاية الفقيه الايرانية” ولحاكم ايران (خامنئي)..

2.



تأمين الحدود الايرانية ..



عبر قوات عراقية مشددة، مدعومة من قوات دولية من الامم المتحدة..



لمنع تهريب المخدرات والسلاح الايراني للعراق، ومنع تهريب النفط العراقي عبر الحدود لايران الذي يجري باشراف الحرس الثوري الايراني، ومنع تمييع الحدود التي تستغلها المليشيات الموالية لايران والحرس الثوري الايراني..

3.



الطلب من امريكا بضرب كل منشأت الطاقة داخل ايران..



من محطات كهرباء وحقول غازية ايرانية..



تصدر للعراق، من اجل (جعل العراق يكتفي ذتيا، ويعتمد على دول اخرى بتوريد الطاقة) ريثما تنجز مشاريع العراق المحلية العملاقة ..



وبهذه الوسيلة سوف تضطر القوى الحاكمة ببغداد للاستغناء القسري عن الارتباط الذيلي لايران..



والسعي لاكتفاء العراق ذتيا بمجال الطاقة وغيرها.

4.



كلنا ندرك بان امريكا اكدت بان قواتها بالعراق لن تكون جزء من الحرب بين امريكا وايران في حالة وقوعها..



بالتالي يجب تأمين وجود قواعد امريكية بوسط وجنوب العراق الشيعي العربي لمواجهة التغول الايراني، لتضاف للقواعد الامريكية بالمثلث السني التي ضرورتها لمنع تحقق الخط البري الذي تريده ايران ليربط طهران بالمتوسط للتحقق الامبراطورية الفارسية التي اعلن عنها علي يونسي المسوؤل الايراني..



الذي في حالة تحقيقه سوف تعلن ايران رسميا بان العراق محافظة ايرانية..



فالحذر الحذر..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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