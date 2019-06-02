ظريف يستبعد أية مفاوضات بين إيران و امیرکا

2019/06/02 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انعقاد أية مفاوضات بين

إيران وامیرکا.وقال ظريف، في حوار مع قناة "اي بي سي" الخبرية الاميركية، إن مواصلة

الضغوط على ايران قد تترك تأثيرات على سوق العقار في البلاد الا أنها

لن تترك أية تأثيرات على نهج ايران.

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