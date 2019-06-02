شاهد .. مطالبات بإيجاد حلول جادة لأزمة الاختناقات المرورية في العاصمة

2019/06/02 | 23:01

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مطالبات بإيجاد حلول جادة لأزمة الاختناقات المرورية في العاصمة

الزخم المروري في العاصمة بغداد مشكلة بحاجة الى حلول جادة إذ

تتفاقم أزمة الاختناقات المرورية في ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى

وقت متأخر من الليل..تقرير : ماهر ميرزا

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