النائب عمار يوسف يطالب برفع حظر التجوال نهائياً عن مدينة سامراء

2019/06/02 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

أعلن النائب عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف وقوفه

مع مطالب اهالي سامراء برفع حظر التجوال نهائياً عن مدينتهم”.

وقال يوسف في تغريدة على تويتر تابعه “النور

نيوز” إن سامراء تحظى باستقرار امني جاء نتيجة تظافر جهود القوات الامنية

وسرايا السلام”.

وأضاف ان ” هذا التحسن في الوضع الامني

يستدعي رفع الحظر نهائياً لتسهيل تنقل المواطنين وازدهار الاسواق والمحلات

التجارية والاماكن الترفيهية في المدينة”.

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