2019/06/02 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان يمن عليكم بموفور الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنىء الأمة الاسلامية والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنىء الأمة الاسلامية والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).