رئيس هيئة التقاعد لواع: نسبة الاستقطاع صفر عند استلام الرواتب بالبطاقات الجديدة (الماستر والفيزا)

2019/06/02 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي اليوم الاحد، المتقاعدين بشأن اليات الصرف الجديدة للرواتب، كاشفا عن مزايا جديدة لمسألة توطين الرواتب، ومنها عدم وجود اي استقطاع في بطاقات الماستر والفيزا

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