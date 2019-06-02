إنتشال جثة عجوز وإنقاذ فتاة من نهر الغراف

2019/06/02 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت شرطة ذي قار، اليوم عن إنتشال جثة رجل سبعيني قضى غرقا في نهر الفرات.وقال مصدر في الشرطة، ان الاجهزة الامنية انتشلت جثة رجل يبلغ من العمر 72 عاما قضى غرقا في نهر الفرات في ناحية البطحاء غرب مدينة الناصرية.وبين ان “الرجل كان يحاول السباحة حين غرق في النهر” لافتا […]

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