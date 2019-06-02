مع قرب العيد.. مهمة جديدة للمسحراتي

2019/06/02 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} مع قرب انتهاء أيام شهر رمضان الفضيل يبدأ المسحراتي في عموم مناطق العراق بمهمة جديدة.

حيث يطرق المسحراتي بطبله وعصاه برفقة احد أبنائه او أصحابه الأبواب بإيقاعه المعتاد؛ لكن هذه المرة ليس لإيقاظ الناس للسحور، وانما لجمع {العيدية} التي اعتاد الأهالي ان يكرموه بها، نتيجة لجهوده طوال أيام شهر رمضان في أيقاظ العوائل النائمة للتسحر قبل اذان الفجر.ويبدأ المسحراتي يطرق بطبله وصوته يعلو {خلصت أيام الصوم..العيد اجانا}، ويخرج الأهالي مهللين بقدوم العيد والبسمة ترتسم على وجوهم ليقدموا العيدية عرفانا لجهده طيلة أيام الشهر الفضيل.ويحتل المسحراتي مكانة مميزة في إيقاظ النائمين بإيقاعه المتناغم الرخيم وبخطواته المنتظمة يقطع سكون الليل، ويطوف الشوارع والأزقة عبر طبلته التقليدية التي ينقر عليها نقرات رتيبة عند باب كل بيت وهو ينادي صاحب البيت باسمه يدعوه للاستيقاظ من اجل السحور وينتظره الصغير قبل الكبير.انتهى

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