2019/06/02 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، عن نتائج الدراسة الابتدائية {السادس الابتدائي} لتربية محافظة الديوانية للدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 .

للإطلاع على النتائج..



أضغط هنــــــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).