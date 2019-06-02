بعد أن هُضمت حقوقهم ، الأقلّيات تثقّف مجتمعاتها على الحقوق الدستورية للأقليات في العراق

2019/06/02 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن سلسلة حلقات تثقيفية وتوعوية بحقوق الأقليات الدستورية ، أقام فريق العيادة القانونية محاضرة توعوية المعنون ( الحقوق الدستورية للأقليات في العراق ) والتي اعدّها وقدمها القاضي والنائب السابق رائد اسحق، بمشاركة المحامي القانوني والناشط في حقوق الأقليات المحامي مروان دنحا ومشاركة الأب أغناطيوس أوفي.بدأت المحاضرة بالترحيب بالحاضرين […]

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