نواب الاتحاد الوطني: أكثر من 70 منصباً سحبت من الموظفين الكرد في كركوك

2019/06/02 | 23:11

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بغداد اليوم - بغداد

أكد نواب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك، الأحد (2 حزيران 2019)، أن اكثر من 70 منصباً من مدراء الدوائر والاقسام والشعب تم سحبه من الموظفين الكرد في المحافظة، مطالبين بوضع حد للترهل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي وصل حدا لاتطاق مابعد احداث 16 تشرين الاول 2017 بحسبهم.

وقال نواب الاتحاد الوطني، في بيان، "في الوقت الذي نتطلع فيه الى مستقبل مشرق والسعي لخلق بيئة آمنة توفر متطلبات العيش الكريم لجميع أهالي كركوك، فأننا نصطدم بالمعرقلات والتدخلات بالجوانب الادارية، وكما يعرف الجميع ان كركوك مدينة تضم قوميات ومكونات ومذاهب عديدة ورغم ذلك نسعى للعيش بسلام وعلينا ان نتصدى لكل من يريد ان يذهب بالمحافظة الى طريق مسدود دون حلول ترضي الجميع".

وأضافوا، أنهم "مع الشراكة الحقيقية في توزيع المناصب وحسب الاستحقاق السكاني والانتخابي لضمان مشاركة الجميع في ادارة وخدمة المحافظة"، مشدداً على "ضرورة إناطة المناصب لشخصيات كفوءة ومهنية وعلى كافة المستويات سواء في الملف الامني او الاداري والمناصب في المؤسسات العامة بكركوك".

وطالب النواب وفقا للبيان، بـ"وضع حد للترهل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي وصل حدا لاتطاق مابعد احداث 16 تشرين الاول 2017، وماحصل من استهداف للمكون الكردي"، كاشفاً عن "تغيير اكثر من 70 منصبا من مدراء الدوائر والاقسام والشعب كان يشغلها موظفي الكرد".

ودعا النواب، الجميع الى "شراكة حقيقة لبعث رسالة اطمئنان الى اهالينا في المحافظة بمختلف توجهاتهم وان يتم العمل على تفعيل مجلس المحافظة لممارسة دوره واخذ زمام المبادرة لشؤون المحافظة، وكركوك ستكون عصية على من يحاول فرض الارادات لمصالح شخصية".

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