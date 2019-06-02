مهدي عبدالكريم للعهد: الحزب الديمقراطي لم يخرق اتفاقه مع الاتحاد

2019/06/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- هناك نية لعبد المهدي لتفعيل المادة 140

- عملية التطبيع في كركوك ستبدأ العام المقبل

- اربيل وبغداد اتفقا على توزيع البيشمركة على جميع مناطق العراق

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