2019/06/02 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه دوقة سا**** ميغان ماركل بـ”الكريهة” رغم التعليقات المسجلة.وقال ترامب في تغريدة نشرها يوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”لم أنعت ميغان ماركل بالكريهة”، مضيفا “إنها تلفيقات من قبل وسائل إعلام الأخبار المزيفة”.وأدلى ترامب بتصريحاته حول الدوقة، زوجة الأمير هاري دوق سا****، في مقابلة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ينفي وصفه ميغان ماركل بـ”الكريهة” وكالة خطوة برس.

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