داعش الارهابي يبث اليوم الاحد فيديو عن اعدامات المواطنين في الفلوجة

2019/06/02 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث داعش الارهابي فيديو عن اعداماته بحق المواطنين في قضاء الفلوجة اثناء سيطرته على المدينة

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