2019/06/02 | 23:32

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توقف التحكم في قنوات يوتيوب !

الاحد

02

حزيران

2019 :

11:02 pm

38

اشتكى عدد كبير من منشئ الفيديوهات في يوتيوب عن عدم قدرتهم بالدخول

الى قنواتهم ..



و قدر ظهر على يوتيوب عبارة صيانة في لوحة التحكم

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