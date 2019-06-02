قطر تؤكد رفضها للبيان الختامي لقمتي مكة

2019/06/02 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن "اننا تحفظنا على عناصر

في بياني قمتي مكة الطارئتين لأنهما لم يقرا وفق الإجراءات المعهودة"،

مشيراً إلى أن " البيانين أدانا ​إيران​ دون الإشارة إلى ​سياسة​

وسطية للتحدث معها كما وتبنيا سياسة واشنطن تجاه إيران وليس سياسة تضع

جيرتنا معها بالاعتبار".ولفت إلى أن "بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد لكن أين هو في ظل

استمرار حصار قطر؟"، مشيراً إلى أن "بيان ​القمة الإسلامية​ كان ليغفل

​القضية الفلسطينية​ لولا طلب من الوفد الفلسطيني"، مؤكداً أن "قطر لا

توافق على ما يناقض ثوابت القضية الفلسطينية ولن نقبل بتجاوز

الفلسطينيين".

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