كركوك: تقليص الدوام الرسمي الى الساعة 12 ظهراً يوم غد

2019/06/02 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

قرر نائب محافظ كركوك رائد جمال تقليص الدوام الرسمي ليوم ليوم الاثنين الموافق 3/ 6، إلى الساعة الثانية عشر ظهراً

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