عبد المهدي: الترشيد لا التقشف منهاجنا في الاصلاح

2019/06/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد الأنصاري

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فتح المنطقة الخضراء وجميع بواباتها بشكل كامل أمام المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفيما شدد على حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي حقيقي يعتمد سلامة الترشيد وليس التقشف، أكد أن «موضوع التعيين بالوكالة سببه المحاصصة»،

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس:، أن «مبدأ التقشف لم يطرح لا في حكومتنا ولا في الحكومات السابقة، وإنما جرى طرح ترشيد النفقات، فنحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي كبير يعتمد سلامة الترشيد لا التقشف، ».



وأكد عبد المهدي «حصول تقدم في ملف الكهرباء من حيث الإنتاج، اذ أننا في المرة الأولى بتاريخ العراق نعبر حاجز 18 ألف ميغاواط في وقت الذروة، وكمعدل إنتاج فلقد بلغنا 17500 ميغا واط وهو رقم كبير»، مستدركاً أنه «مازالت لدينا مشاكل في ملف الكهرباء وخصوصاً في مجالي التوزيع والأحمال».



إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس عدداً من القرارات من بينها، الموافقة على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات، .من جانب آخر، عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وخصص الاجتماع للتداول في اوضاع محافظة كركوك.

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