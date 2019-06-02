صالح: مواقف العراق تنطلق من مصالحه العليا

2019/06/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أن موقف العراق تجاه أزمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعياً الى تأسيس نظام إقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات.وقال صالح خلال استقباله أمس الاحد، في قصر السلام ببغداد، سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا، ان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها، مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور والانحياز لأي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف صالح، أن موقف العراق تجاه أزمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، مشدداً على اهمية تجنيب البلاد آثار الصراعات والازمات بما يحفظ مصالحها الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة.كما استقبل رئيس الجمهورية أمس، القائم بأعمال السفارة الاميركية لدى العراق جوي هود والسفير الايراني ايرج مسجدي كلا على حدة، حيث شدد صالح على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك..

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