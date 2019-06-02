فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار بزعم «إغاثة النازحين»

2019/06/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب الصريفي لـ{الصباح»: إن «اللجنة بصدد فتح كل ملفات الفساد والتجاوز على المال العام خلال المرحلة الماضية»، مبيناً ان «لدى اللجنة ملفا خاصا بإهدار ترليون دينار عراقي في لجنة اغاثة النازحين التي كان يرأسها أحد كبار السياسيين عام 2014».وبين الصريفي، ان «اللجنة لا يهمها ان تمس تلك الملفات سياسيين او غيرهم وما يعنيها فقط هو إن كان في هذا الملف تجاوز على المال العام من عدمه»، مؤكداً «تقديم طلب الى وزير الهجرة والمهجرين لتزويد اللجنة بجميع الاوليات الخاصة بعمل اللجان الخاصة بالنازحين بين عامي 2015 ـ 2018».

من جانبه قال عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي: ان «اللجنة بصدد اجراء تحقيق شامل وكامل بالمبالغ التي منحت للجنة اغاثة النازحين ابان الحكومة السابقة»...

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