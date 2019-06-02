البياتي يكشف تفاصيل التحقيق بتفجيرات كركوك: الاستخبارات كانت على علم

2019/06/02 | 23:41

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الاحد (2 حزيران 2019)، عن تفاصيل التحقيق ب...





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