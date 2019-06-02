2019/06/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مولتون ، الذي يمثل ماساتشوستس في مجلس النواب ، لسي إن إن ، عن “حالة الاتحاد” عندما تم الضغط على قرار بايدن بالتصويت لصالح الولايات المتحدة التي ستشن حربًا في العراق.وقال مولتون عن صبي عراقي: “سأتذكر وجهه حتى يوم أموت” وواجه بايدن ، وهو أيضاً مرشح للرئاسة الديمقراطية ، انتقادات لدعمه للحرب ،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزو العراق يعود للواجهة!توجيه اتهام لبايدن لانه شجع عليه ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزو العراق يعود للواجهة!توجيه اتهام لبايدن لانه شجع عليه ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).