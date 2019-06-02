بالاسماء مفخخة في مديرية امن اعزاز السورية

2019/06/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر سورية بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب.ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر طبي في إعزاز أن انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة الواقعة شمال سوريا.وأضاف المصدر أن الانفجار “أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية”،...

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