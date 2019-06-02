2019/06/02 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، عن مباشرتها بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تباشر هيئة التقاعد الوطنية بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق الذين لم تظهر اسمائهم في الوجبات السابقة وقدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم”.واضافت “بإمكان المتقاعدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تعلن المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وكالة خطوة برس.

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