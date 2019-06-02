اكتشاف اكبر حقل نفط في العراق ذو خزين نفطي هائل يقدر بأكثر من ٨ مليار في محافظة المثنى

2019/06/02 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت مصادر مطلعة عن مسؤولين في وزارة النفط ان "شركات الاستكشاف عثرت على حقل نفطي في محافظة المثنى ذو خزين هائل ويعد الاكبر في العراق".

واضافت المصادر ان "الحقل يقدر بأكثر من(8) مليار برميل ويسمى اريدو(1)"....

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