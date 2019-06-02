2019/06/02 | 23:55

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المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين من أسر الشهداء المعدومين على يد النظام السابق

تأریخ التحریر: : 2019/6/2 23:50

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