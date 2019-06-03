2019/06/03 | 00:03

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بومبيو يهدد ألمانيا حال استمرارها في استخدام هواوي

هددت الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها ألمانيا بأنها قد لا تتمكن

من تبادل المعلومات الهامة مع واشنطن حال سماحها لشركة هواوي بتشييد

البنية التحتية للاتصالات لديها وذلك في إطار الضغط الامريكي على عدة

دول غربية من أجل دفهم للتخلي عن خدمات عملاق التكنولوجيا الصيني.

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