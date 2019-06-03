صرف فروقات رواتب المتقاعدين من أسر الشهداء

2019/06/03 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التقاعد الوطنية المباشرة بدفع فروقات رواتب المتقاعدين من أسر الشهداء

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