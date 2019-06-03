خماسية زورائية تهين شباك الطلبة بدوري الكرة الممتاز

2019/06/03 | 00:13

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بغداد اليوم - بغداد

حقق فريق الزوراء، مساء الاحد، فوزا كبيرا على الطلبة 5- صفر، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 30 بدوري الكرة الممتاز.

منذ اللحظات الاولى للمباراة والشوط الاول كانت هناك رغبة للفريقين في الضغط على مرمى الاخر من خلال النقل السريع للكرة والهجوم المضاد، وانتقلت الحيازة والافضلية للزوراء بعد الدقيقة 20، وكان الانذار الاول تسديدة علاء عباس عند الدقيقة 22 تصدت لها عارضة الطلبة، ومع مرور الوقت ارتفع الخط البياني للزوراء، وهدف التقدم في الدقيقة 33 بواسطة محمد رضا، وضاعف علاء عباس النتيجة للزوراء بالهدف الثاني عند الدقيقة 39، وانقذ حارس الزوراء جلال حسن تسديدة مروان حسين عند الدقيقة 42 من ضربة ثابتة قريبة من خط الجزاء، لينتهي الشوط الاول بهدفي الزوراء.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 2 منه 47 من المباراة تلقت شباك مهند قاسم هدف الزوراء الثالث بواسطة المدافع محمد عبد الزهرة، ومازاد من انهيار الطلبة هدف علاء عباس الرابع للزوراء عند الدقيقة 54، ليعود نفس اللاعب بالهدف الخامس لفريقة والشخصي الثالث له في المباراة، لينتهي اللقاء زورائي 5- صفر.

وبهذا الفوز وصل الزوراء الى النقطة 50 والمركز الرابع، فيما بقي الطلبة بمركزه التاسع ونقاطه الـ 37.

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