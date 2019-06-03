مهرجانات الدجالين ودروع الكلاوات ..!

2019/06/03 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس الحمداني

نجحت وبدرجة إمتياز لعبة الدجالين التي تمارس لنجاح عمليات النصب والإحتيال تحت أغطية منظمات الصحافة والإعلام والثقافة والفنون من إختراق كبار المسؤولين وإيقاعهم في

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