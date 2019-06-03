إيران تقترح تشكيل تحالف مع بعض دول الخليج

2019/06/03 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اقترحت إيران على دول الخليج العربية إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعضها وتشكيل تحالف مع الأخرى منها، مؤكدة أن قوات البنتاغون بالبحرين وقطر والكويت في مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية.وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، في حديث لوكالة فارس، اليوم...

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