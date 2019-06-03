2019/06/03 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، انطلاق الرحلة الاولى لقطار السوبر من بغداد الى البصرة وبالعكس مساء اليوم الاحد.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بحضور وزير النقل انطلقت الرحله الاولى لقطار السوبر الحديث من بغداد الى البصرة وبالعكس ،والذي يختزل الوقت ليكون ٦ ساعات فقط".واضاف" كما يؤسس لعهد جديد تشهده خطوط السكك الحديد العراقية".انتهى

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