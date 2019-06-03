2019/06/03 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) – بهجت عباس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) –) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عن الإنكليزية
من يدري ما الذي يجري على الجانب الآخر في كلّ ساعة ؟
كم مرّةٍ كان شروق الشمس هناك ، خلف جبل!
كم مـرّةٍ كان الغيم المدهش المتراكم بعيداً عالياً ،
جسماً ذهبياً ممتلئاً رعـداً !
هذه الوردة كانت سمّاً .
ذاك السيف أعطى حيـاةً .
كنتُ مفـكِّـراً في مَـرجٍ مُـزهِـرٍ في نهاية الطريق ،
ووجدتُ نفسي في الوحـل .
كنتُ أفكِّـر في عظمة ما كان بشراً ،
ووجدت نفسي في عالم الكهنـوت .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) –) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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