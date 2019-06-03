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من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) –


من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) –
2019/06/03 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) – بهجت عباس

عن الإنكليزية

من يدري ما الذي يجري على الجانب الآخر في كلّ ساعة ؟

كم مرّةٍ كان شروق الشمس هناك ، خلف جبل!

كم مـرّةٍ كان الغيم المدهش المتراكم بعيداً عالياً ،

جسماً ذهبياً ممتلئاً رعـداً !

هذه الوردة كانت سمّاً .

ذاك السيف أعطى حيـاةً .

كنتُ مفـكِّـراً في مَـرجٍ مُـزهِـرٍ في نهاية الطريق ،

ووجدتُ نفسي في الوحـل .

كنتُ أفكِّـر في عظمة ما كان بشراً ،

ووجدت نفسي في عالم الكهنـوت .

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