2019/06/03 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يدري ما الذي يجري- للشاعر الإسباني خوان رامون خيمِنِز (1881-1958) – بهجت عباس

عن الإنكليزية

من يدري ما الذي يجري على الجانب الآخر في كلّ ساعة ؟

كم مرّةٍ كان شروق الشمس هناك ، خلف جبل!

كم مـرّةٍ كان الغيم المدهش المتراكم بعيداً عالياً ،

جسماً ذهبياً ممتلئاً رعـداً !

هذه الوردة كانت سمّاً .

ذاك السيف أعطى حيـاةً .

كنتُ مفـكِّـراً في مَـرجٍ مُـزهِـرٍ في نهاية الطريق ،

ووجدتُ نفسي في الوحـل .

كنتُ أفكِّـر في عظمة ما كان بشراً ،

ووجدت نفسي في عالم الكهنـوت .

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