مصادر سورية: استهداف مطار التيفور بحمص بصواريخ معادية والدفاعات الجوية تتصدى لها

2019/06/03 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر سورية اليوم الاحد، استهداف مطار التيفور بحمص بصواريخ معادية

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