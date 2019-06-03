2019/06/03 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما بطائرة قاصف 2K على حفل وعرض عسكري للمرتزقة بمعسكر راس عباس بعدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 00:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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