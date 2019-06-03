2019/06/03 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري، مساء اليوم الاحد، نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار العبودي وعدد من فناني محافظة النجف في امسية رمضانية.





رحب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يلتقي بالفنانين في امسية رمضانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يلتقي بالفنانين في امسية رمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).