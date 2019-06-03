عادل عبد المهدي: الوضع الأمني في كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات

2019/06/03 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وناقش الاجتماع الاوضاع محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة، اذ تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الادارية والأمنية والخدمية .

وأكد عبد المهدي ان الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وان تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الاطراف دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والارادة الوطنية الموحدة،

واضاف عبد المهدي ان تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون ما بين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم وقواه وتغليب المصلحة العليا بما يحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها.

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