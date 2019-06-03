الدفاع المدني تعلن عن اسباب الحرائق التي اندلعت في سوقي جميلة والشورجة

2019/06/03 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بين مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ، اليوم الاحد ، اسباب الحرائق في جميلة والشورجة ، منوها عدم وجود حالة عمدية في الحرائق .

وذكر اللواء بوهان في تصريح ، ان احتمالية حدوث الحرائق في اسواق الشورجة وجميلة وغيرها وكذلك اسواق مراكز المحافظات تبقى قائمة بقوة طالما وجدت اسبابها...

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